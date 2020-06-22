Kocasından kalan miras ile herkesi mutlu etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocasından kalan miras ile herkesi mutlu etti

Gaziantepli hayırsever öyle bir bağışta bulundu ki hem hastaları hem de ev sahibi olmak isteyenleri mutlu etti.

Kocasından kalan miras ile herkesi mutlu etti
22.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:30

Gaziantepli hayırsever öyle bir bağışta bulundu ki hem hastaları hem de ev sahibi olmak isteyenleri mutlu etti. Kocasından kalan arazide yaptırdığı apartman dairelerini uygun fiyata satarak ev sahibi olmak isteyenleri, satıştan elde ettiği gelirle de çocuk hastanesine bağış yaparak hastaları mutlu etti.

Hayırsever Yüksel Keser, eşinden miras kalan arsasına önce apartman yaptırarak ev sahibi olmak isteyenlere uygun fiyata daireler sattı. Keser, satıştan elde edilen 2 milyon 250 bin liralık geliri GAÜN Çocuk Hastanesinin 50 yataklı yoğun bakım ünitesinde değerlendirilmek üzere hibe etti. Bu sayede hem ev sahibi olmak isteyenleri hem de hastaları mutlu etti.

Eşinden kalan arsayı hayır için kullanmayı düşünürken kızı ve damadının yardımıyla yoğun bakım ünitesine bağışta bulunduğunu belirten Keser, "Önce şahsıma ait bir arsam vardı onu bağışlamayı düşündüm. Damadım ve kızım yapılan hastaneden bahsetti yoğun bakım ünitesi yapılıyor yaptırır mısın dediler bende seve seve olur dedim. Paraya ihtiyacım yok eşimden kalan çocuklarıma yetecek kadar var ben de böyle kalacağına anısı kalsın diyerek bağışladım" dedi.

Eşinin hayır yapma isteğinin içinde ukde olarak kaldığını ifade eden Keser, miras kalan arsaya apartman yaptırarak dairelerden elde edilen gelirle eşi adına bağışta bulundu. Keser, "Kendisi de bir şeyler yapmak istedi ama bir türlü nasip olmadı o benim içimde ukdeydi yaptırmayı düşünüyordum bu da olunca nasip oldu. Arsaya apartman yaptık dairelerden biriken parayı olduğu gibi bankaya yatırdım sonrada devrettim. Aklımda yeni bir fikir var bu sefer de babamın ismine bir hayır yapmayı düşünüyorum. Çok güzel bir duygu herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayırseverlik aile geleneği"

Hayırsever Yüksel Keser'in annesinin de daha önce kendisine ait arsayı camiye bağışladığını söyleyerek, "Yardım bizde bir gelenek gibi annemin de arsası vardı o da camiye verdi ve cami yapıldı. Parayı biriktirmenin ne lüzumu var. Yeteri kadar var ihtiyaç olmadıkça neden biriktireyim" şeklinde konuştu.

"2 milyonluk bağışı duyan aradı"

Yapılan bağış sonrası bir çok telefon geldiğini kaydeden Keser, "2 milyon liralık bağışı duyanlar arayarak 'sizin çocuğunuzuz, okudum pilot oldum bana da yardım eder misiniz' diyenler oldu. Hepsine 'tamam' dedim, kandırma olduğunu biliyorum ama yine de rencide etmedim tamam deyip öyle kapattım telefonu" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada! Haber
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı Haber
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa...
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Celal Adan Kadir Ekinci Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: Kocasından kalan miras ile herkesi mutlu etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 12:56:09. #1.14#
title