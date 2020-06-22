Kocasından kalan miras ile hem hastaları hem ev sahiplerini mutlu etti
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Kocasından kalan miras ile hem hastaları hem ev sahiplerini mutlu etti

- Kocasından kalan miras ile hem hastaları hem ev sahiplerini mutlu etti Gaziantepli hayırsever öyle bir bağışta bulunda ki hem hastalar mutlu oldu hem de ev sahibi olmak isteyenleri mutlu etti.

22.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:01

- Kocasından kalan miras ile hem hastaları hem ev sahiplerini mutlu etti

GAZİANTEP - Gaziantepli hayırsever öyle bir bağışta bulunda ki hem hastalar mutlu oldu hem de ev sahibi olmak isteyenleri mutlu etti. Kocasından kalan arazide yaptırdığı apartman dairelerini uygun fiyata satarak ev sahibi olmak isteyenleri, satıştan elde ettiği geliri ise çocuk hastanesine bağışlayarak hastaları mutlu etti.

Hayırsever Yüksel Keser, eşinden miras kalan arsasına önce apartman yaptırdı ev sahibi olmak isteyenlere uygun fiyata daireler sattı, satışından elde edilen 2 milyon 250 bin liralık geliri GAÜN Çocuk Hastanesinin 50 yataklı yoğun bakım ünitesinde değerlendirilmek üzere hibe etti. Bu sayede hem ev sahibi olmak isteyenleri hem de hastaları mutlu etti.

Eşinden kalan arsayı hayır için kullanmayı düşünürken kızı ve damadının yardımıyla yoğun bakım ünitesine bağışta bulunduğunu belirten Keser, "Önce şahsıma ait bir arsam vardı onu bağışlamayı düşündüm. Damadım ve kızım yapılan hastaneden bahsetti yoğun bakım ünitesi yapılıyor yaptırır mısın dediler bende seve seve olur dedim. Paraya ihtiyacım yok eşimden kalan çocuklarıma yetecek kadar var bende böyle kalacağına anısı kalsın diyerek bağışladım" dedi.

Eşinin hayır yapma istediğinin içinde ukde olarak kaldığını ifade eden Keser, miras kalan arsaya apartman yaptırarak dairelerden elde edilen gelirle eşi adına bağışta bulundu.

Keser, "Kendisi de bir şeyler yapmak istedi ama bir türlü nasip olmadı o benim içimde ukdeydi yaptırmayı düşünüyordum buda olunca nasip oldu. Arsaya apartman yaptık dairelerden biriken parayı olduğu gibi bankaya yatırdım sonrada devrettim. Aklımda yeni bir fikir var bu seferde babamın ismine bir hayır yapmayı düşünüyorum. Çok güzel bir duygu herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayırseverlik aile geleneği"

Hayırsever Yüksel Keser'in annesinin de daha önce kendisine ait arsayı camiye bağışladığını söyleyerek, "Yardım bizde bir gelenek gibi aneminde arsası vardı oda camiye verdi ve cami yapıldı. Parayı biriktirmenin ne lüzumu var. Yeteri kadar var ihtiyaç olmadıkça neden biriktireyim" şeklinde konuştu.

"2 Milyonluk bağışı duyan aradı"

Yapılan bağış sonrası bir çok telefon geldiğini kaydeden Keser, "2 Milyon liralık bağışı duyanlar arayarak 'sizin çocuğunuzuz, okudum pilot oldum bana da yardım eder misiniz' diyenler oldu. Hepsine 'tamam' dedim, kandırma olduğunu biliyorum ama yine de rencide etmedim tamam deyip öyle kapattım telefonu" diye konuştu.

Kocasından kalan miras ile hem hastaları hem ev sahiplerini mutlu etti

Kaynak: İHA

Manşet

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