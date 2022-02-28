Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi gençlerin uğrak yeri oldu

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi'nde gençler, serbest zamanlarında sınavlara hazırlanarak, kitap okuyarak ve sosyal etkinliklere katılarak zaman geçiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkez, gençlerin uğrak yeri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bütün gayretlerinin, çocukların ve gençlerin geleceği için olduğunu belirtti.

Gençlerin geleceklerinin aydınlık olması temennisinde bulunan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir. Bu doğrultuda Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi'nde yavrularımız, hem eğlenerek öğreniyorlar hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Böylelikle gelecek nesillerimizi, yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek, sosyal yaşama hazırlıyoruz."