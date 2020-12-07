Kocasinan yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi
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Kocasinan yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi

07.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:03
Kocasinan yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi

Kocasinan Belediyesi, yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi, yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 16 madde görüşüldü.

Kocasinan Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda gündemde bulunan toplam 16 madde görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında Saraybosna, Cırgalan, Tanpınar, Erkilet Osmangazi, Erkilet Ertuğrulgazi, Şeker, Yavuzlar, Kayabaşı, Beyazşehir, Yakut, Sancaktepe ve Pervane Mahallesinde imar plan maddeleri görüşüldü.

Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü Derneği'ne nakdi yardım yapılması talepleri de oylandı. Yine bir sosyal sorumluluk örneği sergileyen Kocasinan Belediyesi Meclisinde, engellilere nakdi yardım konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca toplantıda ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere bin adet tablet bilgisayar alınması kararı da oylandı. Başkan Çolakbayrakdar'ın, alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla meclis toplantısı sona erdi. - KAYSERİ

Kocasinan yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi
Kocasinan yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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