Kocasinan, tam kapanmada her alanda hizmet üretti
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Kocasinan, tam kapanmada her alanda hizmet üretti

Kocasinan, tam kapanmada her alanda hizmet üretti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tam kapanma sürecini fırsata çeviren Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında asfalttan temizliğe, park bahçeden yol yapımına, ilaçlamadan sokak hayvanları olmak üzere her alanda hizmet üretti.

Tam kapanma sürecini fırsata çeviren Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında asfalttan temizliğe, park bahçeden yol yapımına, ilaçlamadan sokak hayvanları olmak üzere her alanda hizmet üretti. Sahaya inerek çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan'ı her alanda kalkındırdıklarını ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak için emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Kırsal Hizmetler, Park ve Bahçeler, Veteriner ve Zabıta Müdürlüğü gibi bütün birimlerden ekipler, tam kapanma sürecinde sahada olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, ekiplerin yaptıkları çalışmalarla Kocasinan'ın daha güzel bir çehreye kavuşmasına katkı sağladıklarını ifade etti. Hizmetlerle Kocasinan'ın her bir noktasında 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediye olarak sahadaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tam kapanma sürecinde ve Ramazan Bayramı'nda bütün ekiplerimizle birlikte Kocasinan'ın her bir bölgesinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Nerede yaşam var ise oraya belediye hizmeti ulaştırdık. Belediye hizmeti denildiği zaman hafta sonu ve bayramı olmaz. Her daim vatandaşımıza hizmet üretmek zorundayız. Gece-gündüz demeden bu hizmetleri vatandaşımız ulaştırmalıyız ki hemşehrilerimiz huzurlu bir şekilde hayatına devam etsin. Bu doğrultuda bayram demeden çalışmalarımızı kesintisiz devam ettirdik. Özellikle tam kapanma nedeniyle esnafların olmamasını fırsat bilerek sitelerin içerisinde Temizlik, Fen İşleri, Veteriner ve Park-Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere bütün belediye birimlerimizle birlikte Kocasinan'ımızın her bir köşesinde çalışmalarımızı artırdık. Esnaf sitelerinin yoğun olduğu bölgemizde bütün sitelerimizde teker teker çalışmalar gerçekleştirdik. Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgeler tam kapanmada bizim için fırsata dönüştü. Trafik yoğunluğunun azalmış olmasını altyapı çalışmaları için bir fırsat olarak değerlendirdik ve hızlı bir şekilde bütün ekiplerimizi sefer ederek çalışmalarımızı yerine getirdik. Vatandaşlarımıza hizmet edebilmek ve hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için olağan gayretle çalışmalarımızla devam ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kocasinan, tam kapanmada her alanda hizmet üretti
Kocasinan, tam kapanmada her alanda hizmet üretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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