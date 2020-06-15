Kocasinan Şimşekspor çalışmalara başladı Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor çalışmalarına kaldığı yerden başladı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor çalışmalarına kaldığı yerden başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen yerel ligler 18 Temmuz 2020 tarihinde başlayacağı açıklandı. Açıklanan tarih sonrası yerel liglerde oynayan takımlar yavaş yavaş çalışmalarına başladı. 33 gün sonra başlayacak müsabakalar öncesi Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Şimşekspor antrenörü Mehmet İlhan nezaretinde çalışmalarını haftada 2-3 gün yaptığı antrenmanlar ile devam ediyor.

Vali Muammer Güler Stadında yaptığı antrenmanlar ile çalışmalarını sürdüren Sarı-Siyahlı ekipte ligde kalan son 4 maçını kazanarak ligi en iyi noktada tamamlamak istiyor. Kocasinan Şimşekspor ligin 23.haftasında kendi sahasında küme düşme mücadelesi veren Özvatan Gençlikspor'u konuk edecek.

Kocasinan Şimşekspor, pandemi öncesi oynadığı 22 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken topladığı 24 puanla 9.sırada yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA