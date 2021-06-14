Kocasinan şampiyonluğu kıl payı kaçırdı
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Kocasinan şampiyonluğu kıl payı kaçırdı

Kocasinan şampiyonluğu kıl payı kaçırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yetiştirdiği sporcularla Kayseri'yi masa tenisinde merkez haline getiren Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi A Takımı, '2020-2021 Suzan Özbek Sezonu' Süper Ligi playoff 5. ve 6. Etabını 24 puan ile 2'nci olarak tamamladı.

Yetiştirdiği sporcularla Kayseri'yi masa tenisinde merkez haline getiren Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi A Takımı, '2020-2021 Suzan Özbek Sezonu' Süper Ligi playoff 5. ve 6. Etabını 24 puan ile 2'nci olarak tamamladı.

Bayanlar Süper Lig'de 14 maçta 10 galibiyet alan Kocasinan Masa Tenisi Takımı, ligin güçlü takımı Fenerbahçe'nin ardından 2. olarak tamamladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin Süper Lig'deki 3'üncü takımı olan Kocasinan Spor Kulübü sporcularını tebrik etti. Kocasinan Belediyesi olarak geleceğin yıldızlarına büyük değer verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız." dedi. Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikli olarak sporcularımızı ve Milli Takım Antrenörü Halil Adak ile Kemal Balım'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Elde ettiği başarılar sayesinde tarihe altın harflerle geçen Masa Tenisi Takımımız, her defasında bizim gururumuz oluyor. İnşallah başarılarımızı artırarak devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Özge Yılmaz, Ayşe İzel Bilgiç, Elif Duman ve Betül Nur Kahraman'dan oluşan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi A Takımı, oynadığı 14 maçta 10 galibiyet alarak topladığı 24 puan ile Süper Ligi 2'nci olarak tamamladı. - KAYSERİ

Kocasinan şampiyonluğu kıl payı kaçırdı
Kocasinan şampiyonluğu kıl payı kaçırdı
Kocasinan şampiyonluğu kıl payı kaçırdı
Kocasinan şampiyonluğu kıl payı kaçırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kocasinan şampiyonluğu kıl payı kaçırdı - Haberler Spor
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