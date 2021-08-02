Kocasinan Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kocasinan Belediyesi, ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi, ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda meclis gündemindeki 5 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımıza hizmetlerin en iyisini sunmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatırımlarla Kocasinan'ın hizmet standartlarını yükselttiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakma hedefinde emin adımlarla yürüyoruz. Daha modern, daha yaşanabilir ve daha güzel bir Kocasinan için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin