Kocasinan, kendi ürettiği asfalt ile 19 milyon 680 bin TL tasarruf sağladı
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Kocasinan, kendi ürettiği asfalt ile 19 milyon 680 bin TL tasarruf sağladı

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği; Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plenti ile 19 milyon 680 bin TL tasarruf sağlayarak, tarihi bir rekor elde etti.

Kocasinan, kendi ürettiği asfalt ile 19 milyon 680 bin TL tasarruf sağladı
31.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:40

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği; Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plenti ile 19 milyon 680 bin TL tasarruf sağlayarak, tarihi bir rekor elde etti. Ulaşıma yeni bir soluk kazandıran ve büyük projelere imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Yol medeniyettir' anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve 5 yılda rekor düzeyde asfaltlama çalışması yaptıklarını söyledi.

'Yeni Kocasinan' için ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın, nüfus olarak Türkiye'nin 33 ilinden daha büyük olduğunu hatırlatarak, "Kocasinan, aynı zamanda 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri'nin en büyük merkez ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Kocasinan'ın dört bir yanında asfalt seferberliği yapıyor" diye konuştu. "Yaklaşık 3 yıldır yüzde yüz yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri'mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar; 'Yol medeniyettir' anlayışı ile Kocasinan'ın dört bir yanına yeni yollar yaparak ve mevcut yolları yenileyerek, Kocasinan'da asfaltlanmadık yol kalmayacağını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;

"Yenileme çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ile çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yaparak 'Yeni Kocasinan'ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Gerek yenilenmesi gereken yollar, gerekse yeni yapılmakta olan yollar için asfalt olmazsa olmazımızdır. Ayrıca yeni yerleşim alanları ve alternatif yollar da oluşturuyoruz. Bunları yaparken 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getirirken bu yılın 8 ayında 29 bin 640 ton asfalt serimi gerçekleştirdik ve yaklaşık 25 kilometre yol yaptık. Kendi ürettiğimiz asfalt ile yaklaşık 3 yılda 19 milyon 680 bin TL tasarruf sağladık"

Kocasinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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