Kocasinan'ın yıldızı, Türkiye üçüncüsü oldu

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı sporcusu Ayşe İzel Bilgiç, Yıldızlar Milli Takım Ferdi Seçme Yarışmalarında Türkiye üçüncüsü oldu. Bilgiç'in başarısını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Genç Milli Takım Ferdi Seçme yarışmalarında Türkiye Şampiyonası olan takımızın sporcuları, yine derece elde ederek bizleri bir kez daha gururlandırdı" dedi.

Başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Genç yeteneklerinin yetişmelerinde büyük emekleri olan Milli Takım Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım ve sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bizleri her defasında sporcularımız onurlandırıyor. Bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına teşekkür ediyorum. Masa Tenisi Takımımız, gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde Kayseri'nin masa tenisinde çok ileri bir seviyede olduğunun bir göstergesidir " ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Spor ve sporcunun dostu olmaya devam edeceğiz" diyerek noktaladı.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı masa tenisçisi Ayşe İzel Bilgiç, Yıldızlar Milli Takım Ferdi Seçme Yarışmalarına damga vurdu. Afyonkarahisar'da oynanan ve 395 sporcunun katılım sağladığı Yıldızlar Milli Takım Ferdi Seçme Yarışmalarında, rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinan sporcusu Ayşe İzel Bilgiç, elde ettiği başarılarla Türkiye üçüncüsü oldu. Müsabakaların ardından 3'üncü olan Ayşe İzel Bilgiç'e, madalya ve ödül takdim edildi. - KAYSERİ

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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