Kocasinan'ın tıbbi aromatik ürünlerinin hasadı başladı Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından 2017 yılında oluşturulan tıbbi aromatik bitki tarlalarında hasat yapılmaya başlandı.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından 2017 yılında oluşturulan tıbbi aromatik bitki tarlalarında hasat yapılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamala göre, bölgede yüksek gelir getirici tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla yetiştirilen ürünlerin 4'üncü hasadı devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uygulama sayesinde çiftçilerin sağlıklı ve lezzetli bitkiler üretmesine imkan sunduklarını belirtti.

Kayseri'ye ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinde olmamıza rağmen Kayseri'de en fazla ziraat ve tarımla uğraşan nüfusun yaşamış olduğu bölgeyiz. Bundan dolayı sanayi ve ticaret şehri gibi unvanları olan Kayseri, tarım şehri olarak da anılacaksa bu Kocasinan olmadan düşünülemez. Çiftçimiz zaten buğday, arpa, şeker pancarı, mısır, çavdar gibi ürünleri üretip satıyor. Bizim amacımız ürün çeşitliliğini artırarak, çiftçimize ek gelir sağlamaktır. Ardından şehrimizin, bölgemizin ekonomisine daha sonrasında ise makro ölçekte ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktır. Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile yaptığımız çalışma neticesinde başlattığımız projemiz, 3 senedir ürün vermektedir ve bu ürünlerin 4'üncü hasadını yapıyoruz. Lavanta, adaçayı, melisa, yaban kekiği, ekinezya ve tıbbi nane gibi birçok ürünün Kayseri'mizde de yetiştirilebilir olduğunu gösterdik."

Kaynak: AA