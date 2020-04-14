Kocasinan'ın pazar yerlerinde tüm tedbirler en üst seviyede Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe ile birlikte Yeşil Mahalle ve Ziyagökalp Mahallesi'ndeki pazar yerini ziyaret etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe ile birlikte Yeşil Mahalle ve Ziyagökalp Mahallesi'ndeki pazar yerini ziyaret etti. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığı Kocasinan'da çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, alınan önlemlere hassasiyetle yaklaşan vatandaşlara teşekkür ederek, "Kıymetli hemşehrilerim, alınan bütün tedbirler, toplum sağlığı içindir. Evimizde kalmaya devam ediyoruz. 'Evde kal, sağlıkla kal' sloganını yeniden hatırlatmak istiyorum" dedi.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek pazar tezgahlarını tek tek dolaşıp, hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, "Semt pazarlarımız için İçişleri Bakanlığımızdan gelen genelgelerle önlemlerimizi artırıyoruz. Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın pazar yerlerinde huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının da korunabilmesi açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı sürecin atlatılması için hem dua ediyoruz hem de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu vesileyle tekrardan hatırlatmak isterim ki mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmıyoruz. Eğer ki mecbur kalıp, evlerimizden çıkıyorsak bu süreçte maske takmayı lütfen unutmayalım. Kocasinan Belediyesi olarak pazar yerleri ve yoğun olarak kullanılan alanlarda vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, alınan bütün tedbirlerin bizim sağlığımız için alındığını unutmuyor, evimizde kalmaya devam ediyoruz. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgını ile mücadele konusunda yayımlanan genelgeler doğrultusunda önlemlerini artıran Kocasinan Belediyesi, pazar yerleri için de getirilen ek tedbirleri ilçe genelinde hayata geçirdi. Hijyen ve dezenfekte çalışmalarıyla virüsün yayılımına karşı etkin bir mücadele yürütülen pazar yerlerinin durumuna göre tüm alanları bariyerlerle kapatarak kontrollü giriş ve çıkış noktaları oluşturan Kocasinan Belediyesi, pazar yerlerinin giriş noktalarında vatandaşların ellerini temizlemeleri için dezenfektanlar bulundurup maske dağıtıyor. Giriş ve çıkışların kontrolü ile içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş olmasına göre ayarlandığı pazar yerlerinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri de esnafın eldiven ve maske takması ile tezgahların üçer metre aralıklı olması için kontrollerini gerçekleştiriyor.

Ayrıca maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıkları için toplama kutuları oluşturan Kocasinan Belediyesi, belediye hizmet binası, pazar yerleri ve ortak kullanım alanlarına yerleştirdiği toplama kutularıyla maske ve eldiven atıklarını tıbbi atık olarak bertaraf ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA