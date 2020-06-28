Kocasinan'ın modern kurban kesim ve satış yerleri bayrama hazırlanıyor
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Kocasinan'ın modern kurban kesim ve satış yerleri bayrama hazırlanıyor

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgenin ardından hızlıca harekete geçen Kocasinan Belediyesi, bu yıl da vatandaşların daha hijyenik bir ortamda Kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için modern mobil kesimhaneleri ve kurban satış alanlarında hazırlıklara başladı.

Kocasinan'ın modern kurban kesim ve satış yerleri bayrama hazırlanıyor
28.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:14

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgenin ardından hızlıca harekete geçen Kocasinan Belediyesi, bu yıl da vatandaşların daha hijyenik bir ortamda Kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için modern mobil kesimhaneleri ve kurban satış alanlarında hazırlıklara başladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pandemi nedeni ile tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar en üst seviyede almak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Özellikle sosyal mesafe, maske ve temizliğin önemli olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için çalıştıklarını belirtti. Modern kurban kesim yerleriyle Türkiye'ye örnek olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bakanlıklarımız tarafından gelen talimatları ilk günden beri yerine getiriyoruz. Bu doğrultuda yaklaşan Kurban Bayramı'nda neler yapılması gerektiği konusunda genelge yayımlandı. Bizler de bu talimatları hızlı bir şekilde refleks göstererek, hemşehrilerimin lehine olacak şekilde hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha temiz bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri için hazırlıklarımıza başladık. Toplum sağlığının korunması için alınan tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar, modern mobil kesimhaneleri ve kurban satış alanlarımızda titizlikle uygulayacağız. Bu yılda geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurban Bayramı'nda herhangi bir karmaşaya mahal vermeksizin sistemli çok rahat bir şekilde vatandaşlarımız kurban ibadetlerini yerine getirebilecekler."

Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda yayımlanan genelgeler doğrultusunda önlemlerini artıran Kocasinan Belediyesi, kurban kesim ve satış yerleri için de getirilen ek tedbirleri uygulamaya başladı. Hijyen ve dezenfekte çalışmalarıyla virüsün yayılımına karşı etkin bir mücadele yürüten Kocasinan Belediyesi, Oymaağaç Mahallesi'nde ve diğer kesim yerlerinde kontrollü giriş ve çıkış noktaları oluşturuyor.

Vatandaşların giriş noktalarında ve uygun yerlerde ellerini temizlemeleri için dezenfektanlar bulunduracak olan Kocasinan Belediyesi tarafından giriş ve çıkışların kontrolü ile hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi olması kaydıyla ve hayvan satış ile kesim alanlarında en az 1,5 metre olacak şekilde sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilecek.

Hayvan satış üniteleri arası mesafe en az 2 metre şekilde ayarlayacak olan ve kesim yerlerinde randevu sistemi uygulayacak olan Kocasinan Belediyesi, ayrıca vatandaşların ateşlerinin ölçüleceği giriş noktalarında Kovid-19'dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici panolara yer verecek. Özellikle maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıkları için toplama kutuları oluşturan Kocasinan Belediyesi, kurban kesim alanlarına yerleştireceği toplama kutularıyla maske ve eldiven atıklarını da tıbbi atık olarak bertaraf edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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