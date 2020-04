Kocasinan'ın merkez ve kırsal mahallelerinde hijyen ve dezenfekte hizmeti Kocasinan Belediyesi, korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında 4 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallede dezenfekte ve hijyen temizliği gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi, korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında 4 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallede dezenfekte ve hijyen temizliği gerçekleştirdi. Kayseri'nin en büyük yüz ölçümüne sahip merkez ilçesi Kocasinan'ın her bir noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hijyen çalışmalarıyla birlikte dezenfekte edilmemiş tek bir mahalle bırakılmayacağını söyledi.

Merkez ve kırsal mahallelerde yoğun bir tempoyla dezenfekte ve hijyen çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Yüz ölçümü bakımından Kayseri'nin en büyük merkez ilçesiyiz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu süreçte mahallelerimizin taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında gayret ediyoruz. Her mahallemize hizmetler ulaştırıyoruz. Ayrım yapmadan merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelere de aynı hizmeti yürütüyoruz. Yaptığımız hizmetler bunun en büyük örneğidir. Kocasinan olarak; 156 bin hektar alan üzerinde her bir noktasına elimizden geldiğince her bir mahallemizde sokak sokak cadde cadde dezenfekte ediyoruz. Ayrıca her hafta ilçemizin sınırlarında bulunan eczaneler, sağlık ocakları ve kamu alanlarında dezenfekte, hijyen ve temizlik seferberliğimizi devam ettiriyoruz. Bütün çabamız, hemşehrilerimin sağlığıdır. Amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek içindir. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz sağlıklı güzel günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi'nin ilçe genelinde yaptığı kapsamlı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten vatandaşlar ise Başkan Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA