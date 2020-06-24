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Kocasinan'ın Masa Tenisi B Takımı namağlup lider

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi B Takımı, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle liglerin mevcut haliyle tescil edilmesiyle birlikte 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu'nda oynadığı 13 maçın 13'ünü de kazanarak, namağlup olarak lider tamamladı.

Kocasinan'ın Masa Tenisi B Takımı namağlup lider
24.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:18

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi B Takımı, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle liglerin mevcut haliyle tescil edilmesiyle birlikte 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu'nda oynadığı 13 maçın 13'ünü de kazanarak, namağlup olarak lider tamamladı. Başarılarından dolayı tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye ve uluslararası müsabakalarda 'Kocasinan'ın adının hızla yükseldiğini söyledi.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün her alanda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Özellikle masa tenisi takımımız, uluslararası başarılarla tarihe geçiyor. Masa tenisinde Süper Ligin yanı sıra 1. Ligi'nde de mücadele eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımımız, Türkiye ve uluslararası karşılaşmalarda elde ettiği başarılar sayesinde 'Kocasinan' adı hızla yükseliyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında kızlarımız, gururla şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor. İnşallah Kocasinan'ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Sporcularımızın daha da önemli dereceler elde edeceklerine inancım sonsuz. Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bize bu gururu yaşattıkları için başta hocalarımız olmak üzere tüm sporcu kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Burçin Mermer, Altınay Hatun Bulut, Zeynep Sıla Duman ve Birsen Yerli' den oluşan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı, oynadığı 13 maçta 13 galibiyet alarak, topladığı 26 puan ile 2019-2020 sezonu lider tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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