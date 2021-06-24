Kocasinan'ın kurban kesim ve satış yeri yeni yerinde bayrama hazırlanıyor
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Kocasinan'ın kurban kesim ve satış yeri yeni yerinde bayrama hazırlanıyor

Kocasinan'ın kurban kesim ve satış yeri yeni yerinde bayrama hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vatandaşların Kurban Bayramını daha büyük alanda, daha sağlıklı ve daha huzurlu geçirmesini sağlamak adına modern mobil kesimhaneleri ve modern kurban satış alanlarını Erkilet Bülbül Pınarı mevkiine taşıyan Kocasinan Belediyesi, yeni yerde hazırlıkları kesintisiz devam ettiriyor.

Vatandaşların Kurban Bayramını daha büyük alanda, daha sağlıklı ve daha huzurlu geçirmesini sağlamak adına modern mobil kesimhaneleri ve modern kurban satış alanlarını Erkilet Bülbül Pınarı mevkiine taşıyan Kocasinan Belediyesi, yeni yerde hazırlıkları kesintisiz devam ettiriyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin kurban hizmetinin Kayseri'de tek olduğunu, Türkiye'de ise sayılı belediyelerden biri olduğunu vurguladı.

Oymaağaç Mahallesi'nden Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı ilerisine taşınan kurban kesim ve kurban satış alanın altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını söyledi. Vatandaşların ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için gayretle çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bu şekilde hizmet veren Kayseri'de tek belediyeyiz. Türkiye'de ise sayılı belediyelerden biriyiz. Profesyonel bir şekilde hemşehrilerimizin daha huzurlu ve daha hijyenik bir ortamda Kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Burada hem kurban satışı hem de kurban kesim yeri olacak. Altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu sene de kesim yerimizde veteriner hizmeti olacak. Hemşehrilerimin keseceği hayvanların sağlıklı olması konusunda özen gösteriyoruz. Burada Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından hayvanlar denetlenecek. Kurban kesim günü ise hem bizim Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veterinerler hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gelecek olan veterinerler tarafından kurbanlık hayvanların denetimleri yapılacak" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Bütün gayretimiz; vatandaşlarımızın daha huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yapabilmeleri içindir. Bunun için Kocasinan Belediyesi olarak 7 gün 24 saat olan hizmetimiz, Kurban Bayramı öncesi devam ediyor ve bayramda da devam edecek" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kocasinan'ın kurban kesim ve satış yeri yeni yerinde bayrama hazırlanıyor
Kocasinan'ın kurban kesim ve satış yeri yeni yerinde bayrama hazırlanıyor
Kocasinan'ın kurban kesim ve satış yeri yeni yerinde bayrama hazırlanıyor
Kocasinan'ın kurban kesim ve satış yeri yeni yerinde bayrama hazırlanıyor
Kocasinan'ın kurban kesim ve satış yeri yeni yerinde bayrama hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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