Kocasinan'ın konut arsası ihalesine yoğun ilgi

Kocasinan Belediyesi, 16 taşınmaz için düzenlenen ihalelerde toplam 23 Milyon 686 bin Türk Lirası gelir elde etti.

Kocasinan Belediyesi, 16 taşınmaz için düzenlenen ihalelerde toplam 23 Milyon 686 bin Türk Lirası gelir elde etti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak belediye hizmet binasının otoparkında yapılan ihalelere ilgi yoğun oldu.

Encümen huzurunda açık artırma ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde, Erkilet Generalemir Mahallesi'nde 4 adet konut alanı, Esentepe Mahallesi'nde 4 adet konut alanı, Şeker, Ertuğrulgazi ve Pervane Mahallesi'nde 2'şer adet konut alanı, Yıldızevler ve Erkilet Mahallesi'nde 1'er adet konut alanı olmak üzere toplam 16 taşınmaz satışa sunuldu. "Hayırlı olsun" dilekleriyle açılış yapan Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıkların da yaşandığı ihaleler, renkli görüntülere sahne oldu. Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın daha çok değerlendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin daha da artırılması için gayret ettiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan'ımızın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan'da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazları alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Kocasinan Belediyesi, ihalelerde toplam 23 Milyon 686 bin Türk Lirası gelir elde etti. Ayrıca Kocasinan Belediyesi'ne ait Pervane, Şeker ve Esentepe Mahallesi'nde bulunan sosyal konut arsalarının satışı ise 15 gün içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı