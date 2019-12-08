Kocasinan'ın gururu Milli Sporcuları tüm spor ödüllerine ambargo koydu

08.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:21

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımı sporcuları ve antrenörleri, Yeni Ufuklar Derneği tarafından düzenlenen 'Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri' programında, elde ettiği başarılar dolayısıyla spor alanında ödüllendirildi. Ödül törenine katılan ve sporcuları ile antrenörleri tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarıların ödüllendirilmesi sporcuların şevkini artırdığını ve daha nice şampiyonluklarla 'Kocasinan'ın ismini dünyaya duyuracaklarını söyledi.



Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımının, yeni değil, geçmişi olan bir takım olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Takımımızın kuruluşundan bugüne kadar emeklerinden dolayı Bekir Yıldız'a teşekkür ediyorum. Sağolsun Bekir Abimizin dönemde gerek tesis, gerek takım noktasında vermiş olduğu emekleri bugün taçlandırılmaktadır. Bizler de bu gururu paylaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Masa tenisi takımımız bizi sürekli gururlandırıyor. Aldığı ödüller, dereceler Kayseri'nin yüzünü güldürüyor. Takımımızın elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri'miz, masa tenisinde Türkiye'nin merkezi oldu. Sporcularımızın daha da önemli dereceler elde edeceklerine inancım sonsuz. Elde ettiği başarılarla ödül alan genç kardeşlerimizi ve onlarla birlikte bu işe emek veren hocalarını da tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Programın sonunda masa tenisi takımı sporcuları; Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman, Kadriye Nur Sarı, Altınay Hatun Bulut, Burçin Mermer, Birsen Yerli, Zeynep Sıla Duman ve Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım'a elde ettiği başarılar dolayısıyla spor alanında başarı ödülü verildi.



SPORCULARIN BAŞARILARI İSE ŞU ŞEKİLDE:



ÖZGE YILMAZ: Gençler Avrupa 2.si, Balkan Şampiyonu ve Gençler Türkiye şampiyonu.



BETÜL NUR KAHRAMAN: Büyükler Çiftler Türkiye Şampiyonu ve Balkan Şampiyonu.



KADRİYE NUR SARI: Yıldızlar Takım ve Çifter Türkiye Şampiyonu.



ALTINAY HATUN BULUT: 1.Lig Takım Şampiyonu ve Küçükler Çiftler Türkiye 2.si.



BURÇİN MERMER: 1. Lig Takım Şampiyonu, Gençler Türkiye Çiftler Şampiyonu ve Liseler Takım Türkiye Şampiyonu.



BİRSEN YERLİ: 1. Lig takım Şampiyonu, Ortaokullar Takım Türkiye Şampiyonu ve Liseler Türkiye Takım 2.si.



ZEYNEP SILA DUMAN: 1. Lig Takım Şampiyonu ve Ortaokullar Takım Türkiye Şampiyonu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA