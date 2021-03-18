Kocasinan'ın atölyeleri, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocasinan'ın atölyeleri, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor

18.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:10
Kocasinan'ın atölyeleri, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kendi kendine yeten belediye olarak bünyemizdeki atölyelerin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kendi kendine yeten belediye olarak bünyemizdeki atölyelerin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını vurguladı.

Atölyelerin hizmet kalitesini her geçen gün artırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi ile çalışmaların daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli ve daha ekonomik hale getirildiğini söyledi. Kocasinan'ın geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için gece-gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çerçevede atölyemizde, Kocasinan Belediyesi bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Özellikle ağır bakım ve onarım gerektiren araçları da burada revize ediyoruz. Öte yandan mevsim itibariyle daha yoğun çalışacak olan araçlarımızın bakımları yapıp, hazır hale getiriyoruz. Atölyemiz, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor. Böylelikle atölyemizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak Kayseri ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Titiz ve özverili bir şekilde çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerine en iyi hizmet vermek için hizmetleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kocasinan'ın atölyeleri, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor
Kocasinan'ın atölyeleri, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor
Kocasinan'ın atölyeleri, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor
Kocasinan'ın atölyeleri, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor
Kocasinan'ın atölyeleri, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Deniz Çakır Demet Akalın
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocasinan'ın atölyeleri, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 12:25:40. #1.14#
title