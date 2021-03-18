Kocasinan'ın atölyeleri, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kendi kendine yeten belediye olarak bünyemizdeki atölyelerin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını vurguladı.

Atölyelerin hizmet kalitesini her geçen gün artırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi ile çalışmaların daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli ve daha ekonomik hale getirildiğini söyledi. Kocasinan'ın geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için gece-gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çerçevede atölyemizde, Kocasinan Belediyesi bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Özellikle ağır bakım ve onarım gerektiren araçları da burada revize ediyoruz. Öte yandan mevsim itibariyle daha yoğun çalışacak olan araçlarımızın bakımları yapıp, hazır hale getiriyoruz. Atölyemiz, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor. Böylelikle atölyemizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak Kayseri ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Titiz ve özverili bir şekilde çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerine en iyi hizmet vermek için hizmetleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı