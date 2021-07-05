Kocasinan'ın altyapısından yetişti Türkiye Şampiyonu oldu

Kocasinan Belediye Spor Kulübü sporcularından Kenan Eren Kahraman, Minikler Ferdi Milli Takım Seçmelerindeki Minikler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Kocasinan Belediye Spor Kulübü sporcularından Kenan Eren Kahraman, Minikler Ferdi Milli Takım Seçmelerindeki Minikler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyon sporcu yetiştirerek, Kocasinan'ı bir spor merkezi haline dönüştüren Kocasinan Belediyesi, gerek Avrupa gerekse Türkiye'deki başarıları sporcular ve A Milli Takım Antrenörlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle yetiştirdiği sporcularla Kayseri'yi masa tenisinde merkez haline getiren Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, elde ettiği başarılarla Kayseri'ye ve Türkiye'ye büyük gurur yaşatıyor. Bu başarıların bir yenisine de masa tenisi sporcusu Kenan Eren Kahraman ile imza attı. Kocasinan Belediyesi'nin spora yaptığı yatırımları başarılarla taçlandıran Kenan Eren Kahraman, Türkiye Şampiyonu oldu. Konya'da düzenlenen Minikler Ferdi Milli Takım Seçmelerinde Minikler kategorisinde rakiplerini tek tek yenerek, müsabakalara damga vurdu. Kariyerine yeni bir sayfa açan Kahraman, belediyenin spor kulübünün altyapısından yetişerek, sergilediği masa tenisindeki performansıyla tarihe geçti.

Şampiyonlukta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ve Kocasinan Belediyesi'nin büyük bir payı olduğunu söyleyen Kahraman, desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı