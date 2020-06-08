Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı kampanyası
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Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı kampanyası

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Kızılay'a kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı kampanyası
08.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:39

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Kızılay'a kan bağışı kampanyası başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk de, kan bağışında bulundu.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya kapsamında, yöneticiler, okul müdürleri ile veliler Kızılay'a kan bağışında bulunacak. Kampanya kapsamında Beyazşehir İMKB İlkokulu'nda kan bağışında bulunuldu. Kampanya kapsamında Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk de, kan verdi.

Kampanya hakkında bilgiler veren Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, "Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okul müdürleri, idareciler, öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimizle birlikte Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenledik. İyi bir katılım var. Kan bağışında tarihi bir rekor kırmayı düşünüyoruz. Bugünlerde ver her zaman devletimizin yanındayız. Bizler üzerimize düşen görevi yapacağız. İdarecilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin de yapacağından eminim. Kızılay'a çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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