Kocasinan 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile ailelerin yanında
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Kocasinan 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile ailelerin yanında

Kocasinan 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile ailelerin yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında hayata geçirdiği 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan ailelere destek oluyor.

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında hayata geçirdiği 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan ailelere destek oluyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kültürel ve sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların her anında yanında yer aldıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle Türkiye'ye örnek olduklarını ve farkındalık oluşturduklarını belirterek, "Yapılan her hizmet şehrimiz içindir" dedi. Yapılan hizmetler neticesinde ayrıcalıklı bir ilçe konumuna gelen Kocasinan'da her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve vatandaşların mutluluklarını artırmak için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak, gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği 'Hoş Geldin Bebek' diyerek karşılıyoruz. Bu proje ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Kocasinan'da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizle yanında bulunuyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu vesileyle Rabbim, yeni doğan bebeklerin; bahtlarını açık etsin, onlara uzun ömürler versin."

Öte yandan Kocasinan Belediyesi'nden 'Hoş Geldin Bebek Seti' almak isteyen ilçe sakinleri, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdı ile birlikte Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi. - KAYSERİ

Kocasinan 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile ailelerin yanında
Kocasinan 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile ailelerin yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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