Kocasinan haşerelere savaş açtı

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, haşerelerle mücadele kapsamında ilçede bulunan 3 bin 500'den fazla apartmanın bodrum katında ilaçlama çalışması yapıyor. Daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre hedeflediklerine vurgu yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilaçlama çalışmasındaki amacın, kış aylarını uykuda geçiren başta sivrisinek ve karasinekler gibi haşerelerin kontrol altına alınıp, etkin mücadelenin sağlanması olduğunu ifade etti.

Vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda çok titiz davrandıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti daha da artırarak devam ettiriyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın rahat bir yaz dönemi geçirebilmesi için haşerelere yönelik etkin bir şekilde ilaçlama çalışması yapıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, apartmanın bodrum katları başta olmak üzere kapalı alanlarda haşere üretebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilçemiz sakinleri rahat bir yaz geçirecek" diye konuştu. Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etken ve çevreci yöntemi uyguladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakacaklarını sözlerine ekledi.

Halk sağlığı için haşerelere karşı mücadele eden Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeyi Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı soğuk sisleme el U.L.V ilaçlama sistemi ile ilaçlayarak, haşerelerin özellikle larva halindeyken etkisiz hale getirilmesi için aralıksız çalışıyor. - KAYSERİ