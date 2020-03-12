Kocasinan, güvenli asansör istatistiğinde Türkiye birincisi oldu
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Kocasinan Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Kocasinan, Türkiye, Güncel

Kocasinan, güvenli asansör istatistiğinde Türkiye birincisi oldu

Kocasinan Belediyesi, yetkilendirdiği RoyalCert isimli firma ile 2019 yılında denetimleri yapılan asansörlerin yüzde 99.62'ine denk gelen 5 binden fazla asansörü güvenli hale getirdi ve Kocasinan güvenli asansör istatistiğinde Türkiye birincisi oldu.

12.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:24
Kocasinan, güvenli asansör istatistiğinde Türkiye birincisi oldu

Kocasinan Belediyesi, yetkilendirdiği RoyalCert isimli firma ile 2019 yılında denetimleri yapılan asansörlerin yüzde 99.62'ine denk gelen 5 binden fazla asansörü güvenli hale getirdi ve Kocasinan güvenli asansör istatistiğinde Türkiye birincisi oldu. Bu doğrultuda firma tarafından farkındalık oluşturmak adına Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Güvensiz Asansör Gerçekleri' etkinliğine katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerinin daha kaliteli ve daha güvenli bir yaşam sürmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.


Vatandaşların sağlığına, huzuruna, mutluluğuna ve güvenliğine önem verdiklerini, bu nedenle asansör denetimi ve güvenli kullanımı konusunda son derece titiz çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, can güvenliğinin her şeyden önemli olduğuna dikkati çekerek "Kocasinan Belediyesi olarak ilçe sakinlerimizin daha kaliteli ve daha emniyetli bir yaşam sürmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. 2012 yılından itibaren Türkiye'deki bütün asansörler yetkili ve lisanslı firmalar tarafından denetlenerek, asansörün güvenli olup olmadığını gösteren yeşil, mavi, sarı ve kırmızı etiketlerle karşılaşıyorsunuz. Kırmızı etiketle karşılaştığınızda asansörün risk altında olduğunu ve kullanım konusunda belli tarihe kadar süre verilmektedir. Bu aşamada Allah göstermesin istemediğimiz bir olumsuz olay olursa dikkat etmemiz gereken konular hakkında burada bilinçlendirme yapılmaktadır. Toplumsal olarak günlük hayatta gerek konutlarda gerek işyerlerinde gerekse farklı mekanlarda sık sık kullandığımız asansöre ihtiyacımız oluyor. Bu noktada bir duyarlılık olarak eğer bir kırmızı etiketli asansör varsa yaşadığımız konutlarda yöneticimizle, iş yerinde ise sorumlu kişiyle bunun bir an önce giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Şu anda Kocasinan Belediyesi'nin sınırları içerisinde 5 bin 100 asansörün 5 bin 14 tanesi aktif olarak denetimden geçip, kullanılabilir vaziyettedir. Diğerleri de ya kapatılmış ya da eksiklerin giderilmesi için süre verilmiştir. Bize düşen görev ise bu hassasiyeti bir toplumsal bilinç olarak gündeme getirmek ve yeşil etiketli asansörleri kullanmaktır. Sağlıkla sıhhatle iyi günlerde kullanılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi asansör denetiminde da önceliğimiz vatandaşımızın can güvenliği ve memnuniyetidir." diyerek noktaladı.


Vatandaşlara sanal gerçeklik gözlükleriyle kırmızı etiketli bir asansörde karşılaşılabilecekleri tehlikeleri deneyimleme imkanı sunan etkinlikte ayrıca vatandaşlar asansör periyodik muayenesinin önemi konusunda bilinçlendirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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