Kocasinan gönüllüleri gönüllere dokunuyor

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği "Kocasinan Gönüllüsü Projesi" ile bu zamana kadar 156 bin 150 vatandaşın ihtiyacına cevap verdi.

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği "Kocasinan Gönüllüsü Projesi" ile bu zamana kadar 156 bin 150 vatandaşın ihtiyacına cevap verdi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal sorumluluk projeleriyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerini belirtti.

"Kocasinan Gönüllüsü Projesi" ile veren elle alan el arasında köprü kurduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Proje çerçevesinde 4 yıl önce hizmete sunduğumuz İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ve Sosyal Market ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Proje ile ihtiyaç fazlası mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak gibi ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Eşyalar, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumuna göre ayrılıyor. Kullanılmayacak durumda olan ürünlerin ise tadilatları yapılıyor, yıkanıp ütülenen eşyalar daha sonra tezgahlardaki yerlerini alıyor. Mobilya, beyaz eşya gibi ürünler ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere depolama alanlarına götürülüyor. Sosyal Market'te ise herkes ihtiyaçları ölçüsünde sıfır ürünleri mağaza konforu içerisinde alışveriş yapabiliyorlar. Bütün amacımız şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmek."

Sosyal Market'te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre "Dost Eli" isimli kart veriliyor.

Kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyor. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine bir mağazada ücretsiz alışveriş keyfi yaşatıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin