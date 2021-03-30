Kocasinan'dan yüzde 20 peşin, 15 ay taksitle yatırım fırsatı

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 9 adet konut arsası, 3 villa arsası, 6 sanayi ve ticaret arsası, 1 işyeri ve 1 adet akaryakıt istasyonu arsası yüzde 20 peşin ve 15 ay taksit seçeneği ile 6 Nisan Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak.

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 9 adet konut arsası, 3 villa arsası, 6 sanayi ve ticaret arsası, 1 işyeri ve 1 adet akaryakıt istasyonu arsası yüzde 20 peşin ve 15 ay taksit seçeneği ile 6 Nisan Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'a yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını söyledi.

Yeni Kocasinan için ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'a yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını vurguladı. Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın cazibesini, imajını ve prestijini artırmaya yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurmak ve Kocasinan'ı Kayseri'nin yeni yüzü yapmak' için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarına değinerek "İhalelerden elde ettiğimiz gelir Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum." şeklinde konuştu.

Şeker Mahallesi'nde 5 adet sanayi alanı ile 1 adet konut alanı, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 3 adet villa arsası, Erkilet General Emir Mahallesi'nde 5 adet konut alanı, Yenidoğan Mahallesi'nde 1 adet konut ve 1 adet ticaret alanı, Mithatpaşa Mahallesi'nde 1 adet konut alanı, Mevlana Mahallesi'nde 1 adet işyeri, Tanpınar Mahallesi'nde 1 adet akaryakıt istasyon alanı ve Saraybosna Mahallesi'nde 1 adet konut alanı olmak üzere toplam 20 taşınmaz satılacak. 6 Nisan Salı Günü saat 14.00'de başlayacak olan açık ve kapalı teklif usulü ihale ile satışa sunulacak taşınmazların büyüklükleri ve muhammen bedelleri de şöyle:

S.NO MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(M2) İMAR DURUMU MUH. BED. TL

1 ŞEKER 11688 2 2845,52 KONUT ARSASI 1.600.000

2 GENERALEMİR 10713 1 497,25 KONUT ARSASI 650.000

3 GENERALEMİR 11059 2 386,95 KONUT ARSASI 500.000

4 GENERALEMİR 5089 7 810,27 KONUT ARSASI 1.060.000

5 GENERALEMİR 137 6 1.389,60 KONUT ARSASI 1.800.000

6 GENERALEMİR 924 2 559,22 KONUT ARSASI 700.000

7 MİTHATPAŞA 10644 2 1.500,00 KONUT 2.500.000

8 SARAYBOSNA 7490 1 5.068,31 KONUT 5.750.000

9 YENİDOĞAN 2961 9 1.261,77 KONUT 1.100.000

10 ERTUĞRULGAZİ 11305 3 2.255,89 VİLLA 450.000

11 ERTUĞRULGAZİ 10014 1 9.765,04 VİLLA 2.400.000

12 ERTUĞRULGAZİ 7565 4 1.515,28 VİLLA 300.000

13 ŞEKER 5211 9 800 SANAYİ ARSASI 1.100.000

14 ŞEKER 5211 10 800 SANAYİ ARSASI 1.100.000

15 ŞEKER 5211 11 800 SANAYİ ARSASI 1.100.000

16 ŞEKER 5211 12 800 SANAYİ ARSASI 1.100.000

17 ŞEKER 5211 13 800 SANAYİ ARSASI 1.100.000

18 YENİDOĞAN 10978 1 506,00 TİCARET ARSASI 1.400.000

19 TANPINAR 7647 1 2.005,78 AKARYAKIT İST. ARSASI 6.500.000

20 MEVLANA 7639 1 237,00 İŞYERİ 1.250.000

Öte yandan ihaleye katılmak isteyenler; ihalelerle ilgili şartname ve ekleri Emlak Müdürlüğü'nden temin edinilebileceği, ayrıca 0(352) 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı