Kocasinan'dan sosyal mesafeli ve geri dönüşümden üretilen satranç banklar
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Kocasinan'dan sosyal mesafeli ve geri dönüşümden üretilen satranç banklar

Kocasinan Belediyesi, Kayseri'de ilk olma özelliğiyle tamamen geri dönüşüm malzemesinden üretilen ve sosyal mesafenin korunması konusunda simgesel olabilecek olan satranç bankları parklara yerleştirdi.

Kocasinan'dan sosyal mesafeli ve geri dönüşümden üretilen satranç banklar
18.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:57

Kocasinan Belediyesi, Kayseri'de ilk olma özelliğiyle tamamen geri dönüşüm malzemesinden üretilen ve sosyal mesafenin korunması konusunda simgesel olabilecek olan satranç bankları parklara yerleştirdi. Gençlerin ve çocukların yeni yapılan banklarda satranç oynarken ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik yaptığımız çalışmalarla, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine büyük katkı sağlıyoruz." dedi.

Yeni uygulama sayesinde çocukların parklarda hem eğleneceğini hem de öğreneceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu noktada çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla parklara satranç bankları yerleştirildi. Geleceğimizin teminatı yavrularımız, daha işlevsel hale gelen parklarımızda hem eğlenerek öğrenecek hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçirecekler. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sosyal mesafe kuralına uygun olarak sohbet etti ve satranç takımı hediye etti.

Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Veysi Arslan ise Kayseri'de bir ilk olan uygulamadan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu Müdürü de akıl oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğuna dikkat çekerek, çocukların parklarda hem eğleneceğini hem de öğreneceğini belirtti.

Barbaros Mahallesi Muhtarı Levent Karakaya ise Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Bu güzel faaliyetlerle gençlerimiz hem daha iyi donanımlı hale gelecek hem de daha güzel verimli vakit geçirecekler." dedi.

Öte yandan sadece karşılıklı iki kişinin oturabileceği şekilde dizayn edilen ve orta bölümünde satranç oynanabilen banklar, tamamen geri dönüşüm malzemesinden üretilmesi ile sosyal mesafenin korunması konusuyla da dikkat çekiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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