Kocasinan'dan maske üretimi Kocasinan Belediyesinin gönüllü kurs eğitmenleri tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında günde 1000 maske üretiliyor.

Kocasinan Belediyesinin gönüllü kurs eğitmenleri tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında günde 1000 maske üretiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, gönüllü kurs eğitmenleri tarafından belediyeye ait bir atölyede günde 1000 maske üretildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, maske üretim atölyesini ziyaretinde, bu zor süreçte örnek duyarlılık gösteren kadın eğitmenlere teşekkür etti.

Zor günlerde birlik ve beraberliğin önemli olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Akademi Yakut atölyesinde gönüllü hanım kardeşlerimizin katkılarıyla maske imalatı yapılıyor. Bu noktada emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hep dile getirdiğimiz gibi bu zorlukları bu güçlükleri birlikte aşacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de Kayserimizde ve Kocasinanımızda hanım kardeşlerimiz 'Biz de varız' dediler ve emekleriyle bu süreçteki mücadeleye destek oluyorlar."

Kaynak: AA