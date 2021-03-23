Kocasinan'dan küçük dostlara sıcak bir yuva olacak 'Kedi Kasabası'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın 'Çevreye Saygılı Şehirler' konu başlığıyla açıkladığı ve Kayseri'de yine bir ilk olan, 'Kedi Kasabası' projesi hayata geçiyor. Projelere hız kesmeden farklı çalışmaları hayata geçirmeye başladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'İnsan odaklı' projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumlulukların olduğuna dikkat çekerek, "Allah'ın yaratmış olduğu canlıları unutmuyoruz. Hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, 'Çevreye Saygılı Şehirler' konu başlığıyla hayata geçecek olan projelerle Kayseri'yi daha da güzelleştireceklerini ve şehrin kültürüne uygun yeni yaşam alanlarıyla Türkiye'ye örnek olacaklarını vurguladı. Projelere hız kesmeden farklı çalışmaları hayata geçirmeye başladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, özellikle sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirilen birçok örnek uygulama ve projelerin Türkiye'ye örnek teşkil etmesinin gurur verici olduğunu ifade ederek, "Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda hatırlayacağınız gibi sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumlarında onlara daha iyi hizmet verebilme noktasında 'Küçük Dostlar Ambulansını' hizmete sunmuştuk ve bu çalışmamamız Türkiye'de örnek olmuştu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 'Küçük Dostlar Ambulans' aracıyla ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyor. Projelere hız kesmeden devam ediyoruz ve yeni çalışmalarımızdan biri olan sahipsiz kedilere özel, bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları, toplu yaşam ile beslenme alanları da yer alacağı 'Kedi Kasabası' için çalışmalara başladık. Hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, farklı ve yeni projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı