Kocasinan'dan Kırsala Büyük Yatırım

Kocasinan Belediyesinin, 2018 yılının ilk 8 ayında kırsal mahallelerde toplam 50 kilometre stabilize yol ve 6 bin metrekare kilit parke çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, altyapı, üstyapı, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi ve sosyal tesis gibi çalışmalarla kırsal mahalleleri de cazibe merkezi haline getirmeye çalıştıklarını belirtti.

İlçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerimize vatandaşlarımızın beklentileri neticesinde proje ve hizmetler üretiyoruz. Kocasinan olarak 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 400 bin nüfuslu, şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Bu bağlamda daha güzel Kocasinan için hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde yapacağız. 'Yeni Kocasinan'ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Bu kapsamda kırsal mahallelerde 2018 yılının ilk 8 ayında 50 kilometre stabilize yol yapıldı. Yolun alt yapısıyla birlikte asfalt serimi gerçekleştirildi. Yol ve derelerde su geçişini sağlamak amacıyla muhtelif mahallelerde boru döşendi. Sulama sistemiyle birlikte mahallelerimizdeki toprakların verimi daha da arttı ve daha da güzellikler elde edildi. Yaya ve kaldırım yollarında toplam 6 bin metrekare kilit parke çalışması oldu. Okullar, sağlık ocakları ve mezarlıklar başta olmak üzere kamu binalarının bakım, onarım ve temizlik işlerini gerçekleştirdik."

Çolakbayrakdar, bölgede yeni yaşam alanları oluşturarak, kırsalın yaşam kalitesini yükselttiklerini ifade etti.