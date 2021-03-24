Kocasinan Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz yiyecek desteği

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, çölyak hastalarına özel hazırlanan glütensiz yiyecek paketleri dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından çölyak hastaları için glütensiz ürün paketi dağıtılmaya devam ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çölyak hastalarının hassas beslenmeleri gerektiğini belirtti.

Çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çölyaklı aileler için hazırlamış olduğumuz gıda paketlerinin karşılığının, dua olarak ulaşması bizler için çok değerlidir. Bizim için bir işin yapılmış olması, sadece o bölgedeki insanlar tarafından beğenilmesi, kabul görmesi işin doğru olduğu noktasında elbette ki önemlidir. Ancak sadece yerelde kalmayarak, Türkiye'de birçok belediyenin çölyaklı ailelere yönelik bir çalışma içerisinde bulunması daha da önemlidir. Bilindiği üzere, 2017 yılında meclis toplantımızda aldığımız karar doğrultusunda, 4 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Yapmış olduğumuz bu destekler, her geçen gün artarak devam ediyor."

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinde, makarna, un, bisküvi, çikolata, kek, ekmek karışımı ve hamur işi gibi yiyecekler bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün