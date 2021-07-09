Kocasinan'dan 12 ayrı noktada profesyonel kurban hizmeti

Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı dolasıyla 12 ayrı noktada kurban kesim yeri oluşturdu.

Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı dolasıyla 12 ayrı noktada kurban kesim yeri oluşturdu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Vatandaşların ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini daha konforlu ve daha sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için Kocasinan Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Hemşehrilerimin daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park- Bahçeler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü birimlerimiz ve diğer müdürlükler gereken tedbirleri alıyor. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle çevremizi temiz tutmak açısından vatandaşlarımızdan belediyelerimizin kesim için önermiş olduğu alanlarda kesim yapmaları noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Çünkü biz bu alanlarda temizlikle ilgili her türlü önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın 12 farklı noktasında kesim yerinin olduğuna dikkat çekerek, "Bütün gayretimiz; vatandaşlarımızın daha huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yapabilmeleri içindir" diye konuştu.

Öte yandan yeni yerinde 150 adet büyükbaş hayvan satış alanı, 100 adet küçükbaş hayvan satış alanı, bin 200 araçlık otopark, 3 adet büyükbaş kesim ünitesi, 2 adet küçükbaş kesim ünitesi, dinlenme ve bekleme alanları, 200 kişi personel ile hizmet verecek olan Kocasinan Belediyesi, Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde ve diğer kesim yerlerinde kontrollü giriş ve çıkış noktaları oluşturuyor. Vatandaşların sıralarını almaya başladığı Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde, hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Özellikle maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıkları için toplama kutuları oluşturan Kocasinan Belediyesi, kurban kesim alanlarına yerleştirdiği toplama kutularıyla maske ve eldiven atıklarını da tıbbi atık olarak bertaraf edecek. Kocasinan Belediyesi'nin kurban kesim yerleri şu şekilde;

"Mimarsinan Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı -küçükbaş mobil kesim yeri), Zümrüt Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Ziyagökalp Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı-küçükbaş mobil kesim yeri), Yenimahalle (Kapalı Semt Pazarı), Argıncık Cumhuriyet Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Erciyesevler Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Beyazşehir Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı-küçükbaş mobil kesim yeri), Erkilet General Emir Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Erkilet Camikebir Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Yeşil Mahalle (Kapalı Semt Pazarı), Erkilet Bülbül Pınarı mevki (Kurban Satış ve Kesim Yeri), Oruçreis Mahallesi (Karpuzatan Kombinaları). - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı