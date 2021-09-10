Kocasinan'da 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın ikincisi açılıyor
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Kocasinan'da 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın ikincisi açılıyor

Kocasinan'da 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın ikincisi açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın 2'ncisi 15 Eylül Çarşamba günü Yenimahalle'de açılıyor.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın 2'ncisi 15 Eylül Çarşamba günü Yenimahalle'de açılıyor. Sertifikalı ve doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazarın; Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı olduğu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların yoğun isteği üzerine Erciyesevler' den sonra Yenimahalle'de açılacağını söyledi.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkıları ile hazırlanan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar', vatandaşların yoğun isteği üzerine Erciyesevler 'den sonra Yenimahalle'de açılıyor. Erciyesevler Mahallesi'nde her hafta pazar günü açılan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar', bu sefer ise Yenimahalle'de Çarşamba günü vatandaşlarla buluşacak. Noter huzurunda 13 Eylül Pazartesi Günü saat 16: 00'da Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda 45 sertifikalı üreticinin yerleri belirlenebilmesi için kura çekimi gerçekleşecek. Sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, insan ve toplum yararına olan çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini vurgulayarak; "Kocasinan Belediyesi olarak organik tarım konusunda üzerimize düşen her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle sağlıklı toplum, sağlıklı nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz. Bizim insana hizmet eden belediyecilik anlayışımızın yanı sıra, en önemli görevlerimizden bir tanesi de tabi ki insanımızın sağlığını desteklemektir. Bu çerçevede geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızın ikincisi Yenimahalle'de hemşehrilerimizle buluşacak. Diğer hizmetlerimiz gibi bu tür çalışmalara öncülük edip, ülkemiz ve şehrimize örnek işler yapmaya devam edeceğiz. Gayretimiz, ülkemiz ve şehrimizin içindir." ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kocasinan'da 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın ikincisi açılıyor
Kocasinan'da 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın ikincisi açılıyor
Kocasinan'da 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın ikincisi açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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