Kocasinan'da yüzde 100 ekolojik pazar açılıyor
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Kocasinan'da yüzde 100 ekolojik pazar açılıyor

Kocasinan'da yüzde 100 ekolojik pazar açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' 8 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da açılıyor.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' 8 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da açılıyor. İnsan ve toplum yararına olan çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'nde hizmete açacakları organik pazara tüm Kayserilileri davet etti.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkıları ile hazırlanan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' açılıyor. Kocasinan Belediyesi'nin, daha sağlıklı toplum, daha sağlıklı nesil ve daha sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olmak amacıyla üzerinde hassasiyetle durduğu etkinliğin bu yıl 9'uncusu gerçekleştirecek. Ekolojik Pazarda bu yıl 45 üretici, stantlarda organik ürünleri tüketicilere sunacak.

Sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Daha çevreci Kocasinan için çalışıyoruz. Daha güzel bir Kocasinan için organik tarımın da içinde yer aldığı her türlü organizasyonu destekliyoruz ve bu organizasyonların her zaman yanındayız. Bizim insana hizmet eden belediyecilik anlayışımızın yanı sıra, en önemli görevlerimizden bir tanesi de tabi ki insanımızın sağlığını desteklemektir. Bu çerçevede geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satışa sunulacak doğal olan ürünlerimizin hepsi sertifikalıdır. Üreticinin ve tüketicinin buluştuğu pazarı, 8 Ağustos Pazar günü saat 10: 00' da hizmete açacağız. Tüm hemşerilerimizi sağlıklı yaşam için organik pazar açılışına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 8 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da açılışı yapılacak olan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' Erciyesevler Mahallesi'nde Kasım ayına kadar her hafta Pazar günü hizmet verecek. - KAYSERİ

Kocasinan'da yüzde 100 ekolojik pazar açılıyor
Kocasinan'da yüzde 100 ekolojik pazar açılıyor
Kocasinan'da yüzde 100 ekolojik pazar açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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