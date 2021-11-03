Başkan Çolakbayrakdar, Sosyal Market ve İkinci El Eşya Toplama Merkezi'ni ziyaret etti

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hayata geçirdiği Sosyal Market ve İkinci El Eşya Toplama Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesi çerçevesinde hizmete sunulan Yeşil Mahalle'deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ve Zümrüt Mahallesi'ndeki Sosyal Market'i ziyaret ederek, yeni gelen kışlık ürünleri inceledi.

Mağazadan bedenlere göre ayrılan kıyafetleri ve botları reyonlardan seçerek alışveriş keyfi yaşayan çocuklarla sohbet eden Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilendi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında özen gösterdiklerini belirtti.

Hayata geçirdikleri Sosyal Market vasıtasıyla bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sosyal Market, faaliyete geçtiği günden itibaren ihtiyaç sahibi genç-yaşlı, kadın-erkek olmak üzere 7'den 70'e herkese ulaşmaya ve herkesin kendi özelinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Kış sezonu dolayısıyla yeni ürünlerimiz geldi. Farklı bir heyecan yaşıyoruz. Kışlık ürünlerin reyonlarında yerini almasıyla ihtiyaç sahibi aileler gelip buradan ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yeni sezon olan ceket, kaban, mont, kazak ve ayakkabı gibi ürünlerle bütün ihtiyaçlar karşılanmış olacak. Bu vesileyle 4 yıl boyunca bize destek olan Kayseri ile ulusal firmalara ve hayırseverlere teşekkür ediyorum."