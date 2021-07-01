Kocasinan'da Yunusemre'nin çehresi güzelleşiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocasinan'da Yunusemre'nin çehresi güzelleşiyor

Kocasinan'da Yunusemre'nin çehresi güzelleşiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi'nin Yunusemre Mahallesi'nde yaptığı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 336 ailenin hayalinin gerçekleştiği anahtar tesliminin ardından bölgenin çehresi güzelleşiyor.

Kocasinan Belediyesi'nin Yunusemre Mahallesi'nde yaptığı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 336 ailenin hayalinin gerçekleştiği anahtar tesliminin ardından bölgenin çehresi güzelleşiyor. Çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmalarına hız veren Kocasinan Belediyesi, bölgeyi daha modern bir görünüme kavuşturuyor.

İlçenin dört bir tarafında başlatılan asfalt, yol yapım, modern kaldırım çalışmalarına devam eden Kocasinan Belediyesi, çalışmalarını arttırarak devam ettiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunusemre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında asfalt ile çevre düzenleme çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Çalışma sonrası bölge yeni haliyle daha modern bir görünüme kavuşması ve daha yaşanabilir bir hale gelmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar da Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kocasinan'da Yunusemre'nin çehresi güzelleşiyor
Kocasinan'da Yunusemre'nin çehresi güzelleşiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Vladimir Putin İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Müge Anlı İbrahim Selim Kerem Kamışlı
Spor Cristiano Erol Bulut Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocasinan'da Yunusemre'nin çehresi güzelleşiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:51:39. #1.14#

title