Kocasinan'da yöresel ürünlerin ekimi başladı

Kocasinan ilçesinde tüm ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması amacıyla Yamula patlıcanı ve Cırgalan biberi gibi ilçeye özgü yöresel ürünlerin ekimi yapılmaya başlandı.

Kocasinan ilçesinde tüm ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması amacıyla Yamula patlıcanı ve Cırgalan biberi gibi ilçeye özgü yöresel ürünlerin ekimi yapılmaya başlandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, tarım, hayvancılık ve ziraat açısından önemli bir süreçten geçtiklerini belirterek, dünya genelinde gıdanın stratejik olarak öne çıktığını, bundan dolayı da Türkiye'nin ihtiyacı ürünlerin üretilmesi için seferberlik ilan ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik bir karış tarım toprağı bırakmayacağız" sözünü anımsatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Merkez ilçe olmamıza rağmen Kayseri'de yapılan tarım, ziraat ve çiftçiliğin yüzde 20'lik bölümünün Kocasinan bölgesinde gerçekleştiriliyor. Her defasında tarımın stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getiriyordum. Bu süreç, tarımın ne kadar önemli olduğunun ispatı niteliğinde. Kocasinan Belediyesi Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı, Gömeç Fasulyesi ve Erkilet'in Kedi Bacağı gibi değerlerinin tarımsal desteklerimizle yaşatmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi ilçemizin hem tarımsal hem de ekonomik değerleridir."

Çolakbayrakdar, ayrıca şeker pancarı, arpa, buğday, ayçekirdeği, patates, fasulye, nohut, ceviz gibi ürünlerin yanı sıra çiftçilere yeni gelir kapısı olan tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yerel değerlere sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Bu süreçte yaptığımız hizmetlerin ne kadar önemli ve değerli olduğu ortaya çıkmış oldu. Tüm arazilerin değerlendirilmesi konusunda bütün imkanlarımızı seferber ederek, tarımsal alanda üretime destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA