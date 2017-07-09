Kocasinan'da Yol Yapım Çalışmaları

KAYSERİ(AA) - Kocasinan Belediyesinin Erkilet Bulvarı üzerindeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.



Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, yıkılan yerlerin yerine daha konforlu ve geniş bir yol yapacaklarını belirtti.



Yol yapım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti.



"Mahalle sakinlerimizin hak etmiş oldukları hizmetleri yerine getirebilmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Bu çerçevede, yolu genişletmek için İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Yeşil Mahalle'de Erkilet Bulvarı tarafındaki dükkan ve meskenler yıkıldı. Kanun bize yetkiyi verse de bu zamana kadar olduğu gibi bugün de vatandaşımızın rızasını alarak, dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Eğer ki o bölgede yaşayan vatandaşımız mutlu ve huzurluysa o bizim memnuniyetimizdir. Çalışmalar neticesinde yol genişliğinin 50 metre olmasını sağlayacağız."