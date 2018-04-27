Kocasinan'da Yol Yapım Çalışmaları

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Akçatepe Mahallesi'ni Sivas yoluna bağlayacak olan yeni yol çalışmasını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Akçatepe Mahallesi'ni Sivas yoluna bağlayacak olan yeni yol çalışmasını yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.

Şehrin altyapısını da geleceğe hazırladıklarını belirten Çolakbayrakdar, vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

"Yol medeniyettir" anlayışıyla bütün mahallelerde yeni yollar yaparak ve mevcut yolları yenileyerek, ulaşımı daha konforlu hale getirdiklerini dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan'ı geleceğe taşıyarak dünya standartların üzerine çıkartacağız ve 'Yenilenen Kocasinan' örnek teşkil edecek. Bu çerçevede Akçatepe Mahallesi'ni Sivas yoluna bağlayacak olan yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olan yola, 5 bin 200 ton temel malzeme kullanılırken, 2 bin 700 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. Böylelikle yol çalışmasının bitmesiyle şehrimize yeni bir güzergah kazandırıp, trafik noktasında şehrimize alternatif bir ulaşım sunacağız. Yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi bölgenin gelişimini de hızlandıracaktır. Bölge sakinlerimize en iyisini sunmak ve sorunlarını çözüme kavuşturabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarımız, hayırlı uğurlu olsun."