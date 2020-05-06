Kocasinan'da yol ve çevre düzenleme çalışmaları

Kocasinan Belediyesi tarafından Yenimahalle'de yapılan yol ve kaldırım yenileme ile çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından Yenimahalle'de yapılan yol ve kaldırım yenileme ile çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle 7. Cadde ve 34. Sokak'ta yapımı devam eden yol ve kaldırım yenileme ile çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, cadde ve kaldırımlarda yapılan iyileştirme çalışmalarıyla bölgenin daha modern bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Baharın gelmesiyle yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Burada Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırdı. Mevcut yolu ve kaldırımı yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır."

Kaynak: AA