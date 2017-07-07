Kocasinan'da Yol Çalışmaları

Kocasinan Belediyesi tarafından ilçede başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstasyon Mahallesi'nde 10 sokağın yolları yenilendi.



Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İstasyon Mahallesi'nde 4 bin metre uzunluğundaki yollara 5 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildiğini ifade etti.



Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Yeni Kocasinan yolundaki çalışmalarımızla büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşanıyor. Bu değişimi ulaşımda rahatlık sağlayarak da hissettirmek için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda İstasyon Mahallesi'ndeki Pınar, Tek, Spor, Ersoy, Akgün, Grup, Bahçeli, Mehtap, Şafak ve Ziya Sokak olmak üzere toplam 10 sokağın yollarını yeniledik ve daha konforlu bir hale getirdik. Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 4 bin metre uzunluğuna sahip yollara, 5 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir."