Başkan Çolakbayrakdar: "Gelecek kuşaklar daha yeşil bir Kocasinan'da yaşayacak"
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Başkan Çolakbayrakdar: "Gelecek kuşaklar daha yeşil bir Kocasinan'da yaşayacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Çolakbayrakdar: 'Gelecek kuşaklar daha yeşil bir Kocasinan'da yaşayacak'

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıkta yetiştirdiği 269 türde 125 bin 284 çeşit bitki ile ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde barındıran Kocasinan Belediyesi, bahar aylarının gelmesi ile birlikte ilçede yürüttüğü park ve yeşil alan...

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıkta yetiştirdiği 269 türde 125 bin 284 çeşit bitki ile ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde barındıran Kocasinan Belediyesi, bahar aylarının gelmesi ile birlikte ilçede yürüttüğü park ve yeşil alan çalışmalarını hızlandırdı.

Parkların güzelleşmesi ve işlevsel hale gelmesi için farklı konsept çalışmaları uyguladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, özellikle daha güzel yarınlar için yeşil alanlar inşa etmeye devam edeceklerini söyledi. Beyazşehir, Kocasinan, Ahi Evran ve Yavuz Selim Mahallelerinde yapılan park ve yeşil alan çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, gelecek kuşaklara daha yeşil bir Kocasinan bırakmak için gayretle çalıştıklarını söyledi. İlçeye yeni yeşil alanlar kazandırarak, vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırdıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimiz sabah evlerinden çıktıklarında, çevre onlara günlerini daha aydınlık, daha huzurlu geçirmelerini sağlasın. Şehir içerisinde keyif alabilecekleri huzurlu mekanları onlara hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Ağaçlandırma çalışmaları kolay işler değil. Akşamdan sabaha hemen sonuç vermiyor. İçerisinde bulunduğumuz alanlarda yaklaşık 4 yıl öncesinden ağaçlandırma çalışmalarına başladık. İnşallah bizden sonraki kuşaklara daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak istiyoruz. Mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırarak, sosyal alanların sayısını artırmanın gayreti içerisindeyiz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yaşamak ve Yaşatmak için sloganımızda sıklıkla belirttiğimiz gibi daha çevreci ve daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gelecek kuşaklar daha yeşil bir Kocasinan'da yaşayacak'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Gelecek kuşaklar daha yeşil bir Kocasinan'da yaşayacak'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Gelecek kuşaklar daha yeşil bir Kocasinan'da yaşayacak'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Gelecek kuşaklar daha yeşil bir Kocasinan'da yaşayacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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