Kocasinan'da "yeşil alan" çalışmaları

08.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:10

Kocasinan Belediyesi tarafından 5 yılda 1 milyon metrekare yeşil alan oluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede 5 yılda 1 milyon metrekare yeni yeşil alan oluşturularak park sayısının 356'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kişi başına 11,82 metrekare yeşil alan düştüğüne dikkati çekerek, bu alanda dünya standartlarının üzerine çıktıklarını ifade etti.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedeflediklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kayserimize yeni yeşil alanlar kazandırarak, vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırıyoruz. Daha yeşil Kocasinan kapsamında 5 yılda yaptığımız çalışmalarla 124 yeni park yaparak, ilçemizdeki park sayısını 356'ya yükselttik. Bu kapsamda ilçemize 2015'te 40 bin, 2016'da 88 bin, 2017'de 250 bin, 2018'de 425 bin, 2019'da 200 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 5 yılda toplam 1 milyon 3 bin metrekare yeşil alanı Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca 4 yılda 320 bin ağaç diktik. Önümüzdeki dönem her yıl 100 bin olmak üzere 5 yılda toplam 500 bin ağacı toprakla buluşturacağız. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir."

Kaynak: AA