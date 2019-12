Kocasinan'da Yenimahalle'ye Aile Sağlık Merkezi

05.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:13

Sağlık alanında yaptığı yatırımlarla örnek teşkil eden Kocasinan Belediyesi, ihtiyaç duyulan mahallere Aile Sağlık Merkezi kazandırılması çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yenimahalle'de sona yaklaşılan sağlık merkezini inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her alanda vatandaşların yanında olduklarını belirterek, Kayserililerin sağlık standartlarını yükselten hizmetlere imza attıklarını söyledi.



Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettiren Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin yaşam kalitesini yükseltmek için dev sağlık yatırımlarına imza attıklarını ifade etti. Kocasinan Belediyesi olarak 93 mahallenin her birinin ihtiyacına göre projeler ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, bu doğrultuda hızlı bir şekilde ihtiyaca cevap verdiklerine dikkati çekerek, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını birer birer tamamlaya devam ediyoruz. Yenimahalle'de mevcut Aile Sağlık Merkezi vardı ama fiziki şartları iyi değildi ve yenilenmesi gerekiyordu. Bir hayırseverimiz tarafından yaptırılan ve yıl sonuna kadar tamamlanacak olan Aile Sağlık Merkezi, bölge sakinlerine hizmet vermeye başlayacak. Her bir mahallemizde farklı farklı taleplere cevap vererek, projeler halinde yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi ve daha huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için onların hayatlarını kolaylaştıracak şekilde bu çalışmalarımızı adım adım gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin daha güzel bir şekilde yaşamaları için gayret ediyoruz. Bunun gibi diğer mahallelerimizde de ihtiyaca göre çözüm üretmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.



Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak için gayretle ve özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA