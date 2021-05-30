Kocasinan'da yenilenmedik cadde sokak kalmayacak
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Kocasinan'da yenilenmedik cadde sokak kalmayacak

Kocasinan'da yenilenmedik cadde sokak kalmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da yol yapım ve yenileme çalışmalarını ilçenin dört bir yanında aralıksız sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da yol yapım ve yenileme çalışmalarını ilçenin dört bir yanında aralıksız sürdürüyor. Yapılan hizmetlerle Kayseri'nin ulaşımını daha konforlu hale getireceklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, modern belediyecilik anlayışıyla çalışarak, yolları alt ve üst yapısıyla birlikte yenilediklerini vurguladı.

Yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla sadece Kocasinan sakinlerine değil, tüm şehre daha kaliteli hizmet sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yol açma, yenileme ve genişletme çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerinin altını çizerek, "Havaların güzel olmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarını hızlandırdı. Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gereken çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Hummalı bir şekilde devam ettirdiğimiz yol yenileme ve asfalt çalışmasıyla Kocasinan, daha da güzelleşecek. Özellikle belirtmek istiyorum ki biz sadece asfalt dökümü yapmıyoruz. Biz yol yapıyoruz. Gerek altyapısı gerekse üstyapı faaliyetleri ile ilgili çok titiz çalışıyoruz. Bazı noktalarda da ister istemez zaman alıcı durumlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Süreç uzayabiliyor. Bizim dışımızda kanalizasyon, doğalgaz, elektrik gibi altyapı firmalarının da bölgede çalıştığını hatırlatmak gerekiyor. Yeni yollarımızın şehrimize bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Her yaptığımız hizmet, hemşerilerimizin huzuru ve refahı içindir" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Kocasinan'da yenilenmedik cadde sokak kalmayacak
Kocasinan'da yenilenmedik cadde sokak kalmayacak
Kocasinan'da yenilenmedik cadde sokak kalmayacak
Kocasinan'da yenilenmedik cadde sokak kalmayacak
Kocasinan'da yenilenmedik cadde sokak kalmayacak
Kocasinan'da yenilenmedik cadde sokak kalmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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