Kocasinan'da Yeni Pazar Yeri İçin Kura Çekimi

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Dere Mahallesi'nde 2 bin metrekare alanı kapsayan yeni açık alan pazar yerinde yer belirlenebilmesi için kura çekimi gerçekleştirdi. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminde, yeni pazar yerinde satış yapacak pazar esnafının heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Yenilenen Kocasinan'a daha modern, daha sağlıklı ve daha işlevsel, modern pazar yerleri kazandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her fırsatta pazar esnafını ziyaret ettiklerine dikkat çekerek, "Talepler doğrultusunda bölge sakinlerin daha rahat bir alanda alışveriş yapabilmesi için mahallede yeni açık alan pazar yeri oluşturduk. Gerek pazarcı esnafının daha iyi koşullarda vatandaşlara hizmet vermesi noktasında, gerekse vatandaşların daha hijyenik ve daha konforlu ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına bu çalışmalara büyük önem veriyoruz. Yaptığımız çalışmalar, bölge sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Açık alan pazar yerindeki yerleşim planı ve satış yapacak esnaf için kura çekimi Kocasinan Belediyesi seminer salonunda gerçekleştirildi. Kura çekimine, Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu, Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekerya Kaya ve pazarcı esnafı katıldı.

Yapılan kura çekiminin hayırlı olmasını dileyen Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu, pazar esnafının görüşünü alarak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Yeni pazar yerimiz vatandaşlarımıza ve esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekerya Kaya da pazar yerinin pazarcı esnafına ve Kayserililere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kura çekimi konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin oluştuğu kura çekiminde, yeni pazar yerinde satış yapacak pazar esnafının heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Noter huzurunda yapılan çekilişte pazarcı esnafı yerlerini belirlemesiyle program sona erdi. - KAYSERİ