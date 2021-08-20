Kocasinan'da vatandaşlara aşure ikram edildi
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Kocasinan'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Kocasinan'da vatandaşlara aşure ikram edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kocasinan Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle Ziya Gökalp bölgesinde vatandaşlara aşure ikram etti.

Kocasinan Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle Ziya Gökalp bölgesinde vatandaşlara aşure ikram etti. Vatandaşlara ve pazarcı esnafına aşure ikram eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Muharrem Ayının, birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Ziyagökalp Mahallesi'nde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, Muharrem Ayının, birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu söyleyerek, "Aşure, Hz. Nuh'un gemisindeki tufan sırasında, Müslümanların gıda olarak ellerinde ne var ise, hepsini bir araya getirip bir kazan içerisinde pişirerek oluşturdukları bir üründür. Oradaki mesaj elimizde ne var ise onu paylaşmamızdı. Bugünlere kadar gelen geleneğimizi paylaşma duygusu içerisinde her zaman canlı tuttuk ve bu geleneğimizi yaşattık. Bu noktada aşure gününün bugünlere kadar ulaşmasında en önemli etken paylaşma duygumuzdur" dedi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği aşure ikramının ardından Başkan Çolakbayrakdar, Milletvekili İsmail Tamer ile birlikte bölgede bulunan modern pazar yerini ziyaret etti. Esnafın hatırını soran Başkan Çolakbayrakdar ve beraberindekiler, esnaflara 'Hayırlı işler' temennisinde bulunarak, onlara aşure ikram etti. Hem tezgah açan esnafla hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle hoş sohbetler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerden vatandaşların yoğun ilgi göstermesi ve memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Kocasinan'a yapılacak her ne varsa en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri aşkıyla hizmet üreterek, şehri daha iyi noktalara taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ve esnaflar ise Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kocasinan'da vatandaşlara aşure ikram edildi
Kocasinan'da vatandaşlara aşure ikram edildi
Kocasinan'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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