Kocasinan'da Türkiye'de ilk olan sistemle 1 yılda geri dönüşüme büyük katkı
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Kocasinan'da Türkiye'de ilk olan sistemle 1 yılda geri dönüşüme büyük katkı

Kocasinan'da Türkiye'de ilk olan sistemle 1 yılda geri dönüşüme büyük katkı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile 1 yılda 978 bin 785 kg ambalaj atığı, 317 kg atık pil ve 4 bin 149 litre atık yağı kaynağından ayrıştırılmış olarak toplayarak, geri dönüşüme büyük katkı sağladıklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile 1 yılda 978 bin 785 kg ambalaj atığı, 317 kg atık pil ve 4 bin 149 litre atık yağı kaynağından ayrıştırılmış olarak toplayarak, geri dönüşüme büyük katkı sağladıklarını söyledi.

Sıfır Atık Projesi'ne yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'de ilk defa Kayserililere hizmet veren araç ile 1 yılda hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında örnek olan çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip araç ile geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Türkiye'de ilk defa; Kayseri ve Kocasinan'ın yollarında hemşehrilerimize hizmet veren araç, kaynağından ayrılmış olan geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine olanak sağlamaktadır. Birden fazla haznesiyle ürünler ayrıştırılmış vaziyette toplanmaktadır. Ayrıca bu araçta farklı olarak pil atıkları ve atık yağlarını kaynağından ayrıştırılmış olarak topluyoruz ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynağından ambalaj atıklarının ayrıştırılmış olarak toplanması ve bu şekilde çevreyi koruyarak ekonomiye daha fazla katkı sağlanması son derece önemli ve değerlidir." Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüme büyük katkı sağlayan son teknolojik donanıma sahip araç, ikili toplama sistemi ve fonksiyonel özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle kaynağından ayrıştırılmış olan evsel yağ atıkları, pil atıkları, ambalaj ve evsel atıklar olmak üzere geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı donatılarıyla toplama imkanı sunan araç ile dönüştürülebilir atıkların geri kazanımı, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. 'Güzel bir gelecek geri dönüşümle gelecek' mesajıyla ve farklı tasarımıyla göz dolduran araç, zamandan ve maliyetten de tasarruf sağlıyor. - KAYSERİ

Kocasinan'da Türkiye'de ilk olan sistemle 1 yılda geri dönüşüme büyük katkı
Kocasinan'da Türkiye'de ilk olan sistemle 1 yılda geri dönüşüme büyük katkı
Kocasinan'da Türkiye'de ilk olan sistemle 1 yılda geri dönüşüme büyük katkı
Kocasinan'da Türkiye'de ilk olan sistemle 1 yılda geri dönüşüme büyük katkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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