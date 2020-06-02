Kocasinan'da tüm açık alanlar ilaçlanıyor Kocasinan Belediyesi, daha sağlıklı bir çevre için ilçe genelindeki tüm açık alanları kapsamlı bir şekilde temizleyip ilaçlıyor.

Kocasinan Belediyesi, daha sağlıklı bir çevre için ilçe genelindeki tüm açık alanları kapsamlı bir şekilde temizleyip ilaçlıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, ULV sistemiyle ilaçlama yaparak ilçe sakinlerine daha sağlıklı bir çevre sunduklarını belirtti.

Vatandaşların temiz ve hijyenik ortamlarda yaşamlarını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak dezenfekte işlemi de yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, veteriner işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçe genelinde tüm açık alanları periyodik şekilde ilaçladıklarını, ilaçlamanın bölgede "kronomid" adlı zararlı canlıların da üremesini engellediğini aktardı.

Kaynak: AA