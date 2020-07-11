Kocasinan'da 'Temiz tarla, Temiz Ürün' Kampanyası başlatıldı
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Kocasinan'da 'Temiz tarla, Temiz Ürün' Kampanyası başlatıldı

Kocasinan Ziraat Odası tarafından çavdarın buğdaya verdiği zararları çiftçilere anlatmak için 'Temiz tarla, Temiz Ürün' Kampanyası başlatıldı.

Kocasinan'da 'Temiz tarla, Temiz Ürün' Kampanyası başlatıldı
11.07.2020 11:20 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:24

Kocasinan Ziraat Odası tarafından çavdarın buğdaya verdiği zararları çiftçilere anlatmak için 'Temiz tarla, Temiz Ürün' Kampanyası başlatıldı.

Kocasinan Ziraat Odası, çiftçilerin buğday üretiminde kaliteyi artırması, buğday dikimi öncesinde tarla hazırlığının iyi yapılması ve çavdarsız buğday üretiminin artırılması amacıyla Protein Tohum ile birlikte 'Temiz tarla, temiz ürün' kampanyası başlattı. Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve Ziraat Mühendisi Fahrettin Açıkgöz, kampanya kapsamında Kocasinan bölgesinde ekim yapılan tarlalarda inceleme yaparak, bilgiler aldı.

Kampanya hakkın bilgiler veren Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş "Bundan sonra çiftçilerimizin yapacağı tek iş; tarlasını erken sürecek, ikilemeyi erken yapacak ve çavdar çiçek açmadan çavdarı öldürecek. Bu çavdar bizim ürünlerimizin içinde olduğu zaman makarnalık buğdayın fiyatı düşüyor. Çavdarlı buğdayı ofise veya başka bir firmaya götürdüğümüz zaman içinde çavdar olunca değer kaybediyor. Bizim buğdayımızın kilosu yaklaşık 200-250 gibi değer kaybına satılıyor. Bundan sonra Kocasinan ilçemizde çiftçilerimiz ile birlikte bu işi yürüteceğiz. Nadas olan tarlalarımızı erken süreceğiz, erken ikileme yapacağız. Gerekirse 3 sefer süreceğiz. Çavdarı çiçek açmadan, çavdar tohum tutmadan öldüreceğiz. Bütün çiftçilerimize bunu duyuracağız. Bunun için 'Temiz tarla, temiz tohum, temiz buğday' kampanyası başlatıyoruz. Bütün çiftçilerimizin bu türlü çalışmalara özen göstermelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Mühendisi Fahrettin Açıkgöz de, "İmkanımız olursa Kocasinan ve Kayseri genelinde tüm sahaların çavdardan temizlenmesini sağlayacağız. Bununla ilgilide çiftçilerimizden istediğimiz şu, tarlalarında Nisan ayında sürümü yaptıktan 1 hafta 10 gün sonra mutlaka ikileme yapmaları lazım. Haziranda ikilemeyi bıraktıkları zaman çavdar çiçek açmış oluyor. Bunu tekrar toprağa gömmüş oluyorlar. Bundan sonra ürettikleri ürünün ekonomik değeri düşmüş oluyor. Ofisin aldığı ürünün yüzde 85'i yemlik alınıyor. Eğer biz burada bu kaliteyi tutturabilirsek çiftçinin cebine en az yüzde 20 ilave para girdirmiş olacağız. Mayıs ayında çavdar çiçek açmadan tarla temizliğini yapmamız lazım. Başkanıma bu konuda gösterdiği ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kocasinan ilçesine bağlı Höbek Mahalle Muhtarı Hasan Özkök de, "Bu kampanya bölgemiz çok önemli. Bende zaten bir üreticiyim. Yıllardır biz bunla mücadele ediyoruz. Hatanın nerede olduğunu şimdiye kadar araştırıyorduk. İnşallah sonuç alırız. Çiftçilerimize faydalı olacaktır diye düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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